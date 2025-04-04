Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания

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Украину на переговорах с США по соглашению о минералах будет представлять юридическая компания, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Украину на переговорах по ресурсной сделке представит юридическая компания
© globallookpress.com

По его словам, подобраны три компании, которые готовы представлять интересы Украины на обсуждении ресурсной сделки, власти будут договариваться с одной из них. Как отметил глава государства, на следующей неделе он утвердит правки Киева к соглашению. После чего украинская делегация поедет в США для «диалога с американскими партнерами».

Как добавил Зеленский, это будет техническая команда, лично он в Вашингтон пока не собирается.

Ранее стало известно, что США ждут делегацию Украины для подписания сделки на следующей неделе.

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