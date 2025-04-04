Шваб неожиданно принял решение об отставке

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинет пост председателя попечительского совета. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации источника, в ближайшее время Шваб «начнет процесс» своего ухода с поста. По словам 87-летнего председателя, в последнее время он пережил «период потрясений», после которого он захотел взять паузу и «восстановить свое чувство миссии». С чем конкретно связан этот «период потрясений» Шваб не уточнил.

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Точные сроки ухода Шваба также не называются, но процесс ухода с поста планируется завершить до начала 2027 года. При этом, один из собеседников издания заявил, что решение Шваба стало неожиданностью для совета попечителей.