Основатель ВЭФ Клаус Шваб покинет пост председателя попечительского совета

Андрей Дуванов

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинет пост председателя попечительского совета. Об этом сообщает Financial Times.

Шваб неожиданно принял решение об отставке
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Согласно информации источника, в ближайшее время Шваб «начнет процесс» своего ухода с поста. По словам 87-летнего председателя, в последнее время он пережил «период потрясений», после которого он захотел взять паузу и «восстановить свое чувство миссии». С чем конкретно связан этот «период потрясений» Шваб не уточнил.

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Точные сроки ухода Шваба также не называются, но процесс ухода с поста планируется завершить до начала 2027 года. При этом, один из собеседников издания заявил, что решение Шваба стало неожиданностью для совета попечителей.

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