Киев и Париж рассматривают проекты по энергетике в Чернобыльской зоне

Киев и Париж рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Указывается, что в рамках обсуждений данной возможности глава украинского ведомства Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону.

«Цель визита — осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения», — говорится в тексте.

При этом в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины напомнили, что партнерство с Парижем по этому вопросу уже обсуждалось в феврале 2025 года. Тогда Эльброн сообщал, что французские компании провели предварительный анализ, отметив большой потенциал для развития «зеленой энергетики» на этой территории.