Жители американского острова начали учить русский язык на случай «захвата» РФ
Жители американского острова Малий Диомид (остров Крузенштерна) начали учить русский язык на случай «захвата Россией». Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское СМИ.
Стоит отметить, что остров расположен в четырех километров от острова Ратманова, который входит в состав России. На этом фоне в американском СМИ Малий Диомид назвали «передовой арктической схватки».
«Некоторые жители острова изучают русский язык на случай, если Россия когда-нибудь попытается захватить Малый Диомид», — говорится в тексте.
Также указывается, что остров «охватила паранойя» и некоторые американцы следят за российскими военным на соседнем острове с помощью биноклей. При этом у некоторых из них есть родственники в РФ и до обострения отношений Москвы и Вашингтона жители островов контактировали и даже совершали визиты друг к другу. Теперь же такой возможности нет и родственникам остается общаться только через социальные сети.