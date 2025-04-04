В Германии запретили пускать представителей РФ на мероприятия к 80-летию Победы

Официальные лица из России и Белоруссии не будут принимать участие в мемориальных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в Берлине и Бранденбурге, из-за напряженной обстановки в мире.

Соответствующая информация размещена в брошюре Федерального министерства иностранных дел (АА). Так, в документе рекомендуется районным и муниципальным властям ФРГ не отправлять приглашения дипломатам из этих стран и, при необходимости, принимать меры по их удалению с мероприятий.

«В принципе, не допускается участие официальных органов в мероприятиях по приглашению России/Белоруссии внутри страны, а также не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения», — говорится в документе.

Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

Информацию передает Berliner Zeitung.

МИД Германии объяснил эту ситуацию следующим образом: в контексте участия гостей из России и Белоруссии, подчеркивается, что в случае их отсутствия на мероприятиях без предварительного уведомления, организаторы могут выдворить их на свое усмотрение, руководствуясь ситуацией. Относительно участия в мероприятиях, организуемых другими государствами: присутствие представителей Германии возможно и даже желательно, несмотря на потенциальное присутствие делегатов из Москвы и Минска.