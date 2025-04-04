Гуцул заявила, что ее хотят сместить с поста главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что за открытым уголовным делом стоит цель сместить ее с поста главы региона.

"Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого - не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии. При полном отсутствии доказательств меня не просто оболгали - меня лишили права выполнять свой долг перед гагаузским народом, заботиться о своей семье, быть рядом со своими детьми", - написала Гуцул в своем телеграм-канале.