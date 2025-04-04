После завершения конфликта Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия.

Об этом говорится в статье издания пишет Telegraph, которое ссылается на доклад Европола (полицейская служба Евросоюза), передаёт РИА Новости.

В публикации, в частности, отмечается, что согласно докладу, запасы оружия, боевых дронов и боеприпасов, брошенные после прекращения боевых действий, могут быть использованы организованными преступными группировками.

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Европол в этой связи привёл в пример возникновение крупнейшего рынка незаконного сбыта оружия на Балканском полуострове после ряда различных конфликтов в Югославии этом регионе.

«Подобное, опасаются в полицейской службе Европейского союза, может произойти на Украине за короткий срок после завершения боевых действий», – резюмирует Telegraph.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится сейчас в СИЗО по обвинению в государственной измене, считает, что Украина стоит перед выбором: потерять 20% территории сейчас или всю страну в ближайшем будущем.