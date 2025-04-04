Генсек НАТО заявил о приверженности Трампа коллективной обороне альянса

Президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен принципу коллективной обороны НАТО, считает генеральный секретарь организации Марк Рютте. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse (AFP).

© Lenta.ru

«[Трамп] не отказывается от пятой статьи [Устава НАТО о коллективной обороне]. Он привержен НАТО», — заявил Рютте.

По его словам, вопрос выхода США из НАТО не стоит на повестке дня. Речь идет лишь о смещении фокуса их внимания на Азиатский регион, но военное присутствие США в Европе, в том числе ядерное, будет сохраняться, отметил Рютте.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты останутся членом НАТО, и деятельность страны в рамках работы военного блока остается такой же активной. Он также отметил, что намерен потребовать от каждого государства-члена НАТО «взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП».