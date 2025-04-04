Лукашенко призвал содержать любовниц за свои деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал платить за любовниц не за счет государства. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам поддержки организациям физической культуры и спорта, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко предостерег чиновников от содержания своих близких за счет средств, которые направляются на развитие спорта в Белоруссии.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — заявил Лукашенко в ходе совещания.

Он также заявил, что нет проблемы отследить, куда направляются деньги на самом деле.

Ранее президент Александр Лукашенко исключил возможность своего бегства из страны.