В Раде сделали заявление о возвращении к границам 1991 года

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине на сможет вернуть границы 1991 года военным путем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

По словам Разумкова, сейчас для ВСУ складывается сложная ситуация, которая делает возвращение территорий военным путем маловероятным. При этом депутат считает, что наиболее реалистичным вариантом развития событий является остановка конфликта.

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«Но это должна быть долгосрочная остановка, то, что называют окончанием войны. Вопрос – по какой линии и в каком формате. Я не понимаю, как можно признавать оккупированные территории частью России. Этого не позволяют наши законы, и вряд ли кто-то из политиков захочет повесить себе на шею такой камень и прыгнуть в воду. Но еще раз повторю, на сегодня я не вижу механизма, позволившего бы вернуть эти территории военным путем», — заявил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о готовности России к урегулированию конфликта на Украине.