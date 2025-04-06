В Пентагоне обеспокоились ссорой Трампа с одним государством

В случае, если тарифы и угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрушат партнерство в военной сфере с Канадой, Пентагон потеряет часть возможностей отслеживать вражеские угрозы. Об этом ВВС США Грегори Гийо во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

По его словам, без канадских радиолокационных станций «северному направлению будет сильно не хватать ресурсов, в результате наша осведомленность о ситуации и реакция на северном направлении, которое является самым быстрым и простым путем для противников к Северной Америке, резко снизится».

Генерал добавил, что Штатам придется потратить немало средств на радары, самолеты и военные корабли, чтобы восстановить способность выявлять приближающиеся угрозы. Он отметил, что, несмотря на разногласия, отношения между военными США и Канады «крепки, как никогда».

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера. По словам Карни, 80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства, создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошел к концу.