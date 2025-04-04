Канада захотела сменить США в роли мирового лидера

Канада готова сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Его слова передает The New York Times.

© Lenta.ru

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, им станет Канада», — отметил политик.

По словам Карни, 80-летний период, когда США несли знамя глобального экономического лидерства, создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, подошел к концу.

Премьер Дании жестко ответила на заявления Трампа о Гренландии

«И хотя это трагедия, это также и новая реальность», — заключил он.

Ранее канадский премьер-министр заявил о конце эпохи прежних отношений с США и намерении Оттавы кардинально изменить экономическую политику в связи с протекционизмом американской стороны.