В США сравнили отношение Трампа к России и Украине

Стремление американского лидера Дональда Трампа сделать уступки России свидетельствует о том, что он придаёт больший вес отношениям с Москвой, чем своим связям с Киевом и Европой, уверен американский посол в России Майкл Макфол.

«Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы», — приводит Foreign Affairs слова Макфола.

Макфол отметил, что Трамп настроил против себя ближайших союзников США, используя угрозы пошлин, что, по его словам, ослабляет влияние Америки на международной арене.

По мнению бывшего посла, улучшение отношений между США и Россией может привести к тому, что союзники США начнут сокращать закупки американского оружия, снизят объём торговли и даже могут обратиться к созданию собственного альянса без участия Вашингтона.

Ранее Трамп положительно оценил взаимодействие России и Украины с США.