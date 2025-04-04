Президент Армении подписал закон о вступлении страны в Евросоюз

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, предусматривающий начало вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Хачатуряна.

Отмечается, что документ предполагает начало процесса вступления Армении в Евросоюз. Проект этого закона был выдвинут в качестве инициативы от нескольких общественных и политических организаций. При этом, за создание такого закона проголосовали 60 тысяч граждан страны — согласно Конституции Армении, для продвижения гражданских законопроектов в парламент нужно собрать не менее 50 тысяч подписей.

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«Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС», — сообщили в аппарате президента Армении.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армении будет невозможно находиться сразу и в ЕАЭС и ЕС.