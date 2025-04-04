Вучич отказался преследовать Додика

Сербия не намерена участвовать в гонениях на президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика в связи с запросом на международную юридическую помощь от боснийских властей. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает агентство Tanjug.

«Сербия не будет участвовать в гонениях, задержании или чем-либо подобном в отношении Милорада Додика. Пусть позор покроет лица и репутацию тех, кто настолько напуган за нижнюю часть спины, что готов сделать все против своего отечества и народа», — заявил Вучич.

Ранее суд приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Политика признали виновным за несоблюдение предписаний высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

2 апреля Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда БиГ на арест Додика. Сам Додик считает, что судебное преследование против него носит политический характер.