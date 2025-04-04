Дочь Трампа Иванка взорвала соцсети роликом о России

Иванка Трамп, дочь президента США, опубликовала видео, которое вызвало бурю обсуждений в Америке. На кадрах был показан корпоратив известной русской компании, яркая вечеринка привлекла внимание пользователей социальных сетей. В своем посте Иванка задала вопрос: "Это Россия. Что вы видите?"

Как только ролик был опубликован, он моментально стал вирусным, собрав почти полмиллиона просмотров за короткое время. На видео сотрудники компании в праздничных нарядах наслаждаются выступлением певца Шамана, исполняющего свою популярную песню "Я русский".

Однако наибольшее внимание, судя по комментариям, привлекло то, что среди девушек на мероприятии был только один мужчина, что породило волну юмора. Американцы стали шутить, что в Россию стоит поехать за невестой.

Кроме того, в комментариях пользователи заметили, что стиль одежды девушек сильно отличается от американской моды, а их внешность вызывают только восторг. Множество забавных замечаний касались не только внешности, но и общей атмосферы на видео.

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Видео, ставшее вирусным в американских социальных сетях, оказалось не единственным поводом для обсуждений. Ранее в интернете распространилось сравнение двух метрополитенов: Нью-Йорка и Москвы. В одном из роликов нью-йоркская подземка изображена как грязное, плохо освещённое и запущенное место, с низкими потолками и отсутствием полиции. Пользователи выражали недовольство проблемами с крысами и голубями, а также жаловались на опасность встретить здесь неадекватных пассажиров.

Напротив, московское метро показано в совершенно другом свете: яркие, чистые, просторные станции с высокими потолками и современным дизайном. Каждая станция уникальна по стилю и выглядит элегантно и торжественно. Пользователи отметили явный контраст между двумя системами общественного транспорта: порядок и чистота в Москве и полный бардак в Нью-Йорке.