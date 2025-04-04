Противники России должны признать ее победу в конфликте на Украине, и у них нет другого выбора. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что в какой-то момент все соберутся вместе и признают тот факт, что русские победили», — отметил исследователь.

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Миршаймер также усомнился, что страны Запада продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, когда они осознают превосходство России, они постепенно начнут снижать поддержку и будут искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Ранее Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации на Украине. В связи с этим он призвал срочно заключить сделку из-за поражения Запада на Украине. По его мнению, когда Вашингтон и Москва найдут общий язык, это станет первым шагом к миру на Украине.