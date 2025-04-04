Русскоязычные финны подали иск в суд на Хельсинки из-за закрытия границ

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирован иск от группы русскоязычных граждан Финляндии, которые потребовали от государства открытия границ с Российской Федерацией, сообщает 47 news.

В ЕСПЧ истцы обратились после того, как ими были исчерпаны все возможности для того, чтобы защитить своих интересов внутри страны Суоми.

Граждане Финляндии указали, что государством нарушены такое право, как международное право на уважение семейной жизни. По мнению истцов, данное решение - это вмешательство официального Хельсинки в их частную жизнь, так теперь граждане страны не могут навещать могилы своих близких, как им указывает их вероисповедание.

Европейский суд ждет от финских властей официальных разъяснений о причинах принятого решения до 7 июля.