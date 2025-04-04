Эстония депортировала в Россию неонациста Широкова

Эстония депортировала в Россию неонациста Максима Широкова, который высказывал агрессивные намерения против россиян и выступал в поддержку Украины, сообщает портал Delfi.ee.

«Максим Широков восхищался символикой Эстонского легиона СС, прославлял (Адольфа. — RT) Гитлера и вступил в местный фашистский клуб», — говорится в публикации.

Отмечается, что он также говорил по-английски и носил символику Эстонского легиона СС на одежде.

В своих постах в социальных сетях он заявлял о намерении уничтожать граждан России и намекал, что «фюрер ожидает его в Вальгалле».

Ранее на военном кладбище в Эстонии уничтожили монументы советским воинам.