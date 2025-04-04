Король Карл III сорвал аплодисменты игрой на морковке

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO), после чего получил множество аплодисментов. Об этом сообщает Daily Mail.

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В Виндзорском замке прошел прием британских музыкантов и волонтеров, в число которых вошел Лондонский оркестр, использующий в качестве инструментов овощи.

Король также захотел попробовать поиграть на таком инструменте, для чего и выбрал морковь. Во время своего выступления Карл III просвистел на овоще английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Ему подыграли музыканты LVO с морковками и мускатной тыквой в руках.

Монарх отметил, что музыка всегда была для него особенной.

"Она обладает удивительной способностью вызволять счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты печали и уносить в далекие края", – сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признался в своей любви к Карлу III после появления в прессе статьи о том, что монарх может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций. По данным СМИ, такая идея будет символом тесных отношений двух стран и позволит Трампу, который "любит Великобританию и с большим уважением относится к королевской семье", увидеть преимущества такого шага.