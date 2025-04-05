В России предостерегли от размещения миротворцев на Украине

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский прокомментировал потенциальное размещение миротворцев на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

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Дипломат предостерег от размещения миротворцев на Украине и подчеркнул, что это шаг будет означать участи стран в конфликте на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ).

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«Вопрос отправки миротворцев на Украину в ООН сейчас не обсуждается», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или Европейского союза (ЕС) на Украине абсурдны. По его мнению, миротворчество и Североатлантический альянс — несовместимые вещи.