В Марселе прошла акция в поддержку Марин Ле Пен после приговора суда

В Марселе состоялась акция в поддержку Марин Ле Пен, собравшая 500 человек, в ответ на приговор по делу о растрате средств Европарламента, который запрещает ей избираться в органы госвласти, включая президентские выборы 2027 года.

В субботу в Марселе состоялась акция в поддержку лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает France Press. Полтысячи человек собрались на Флорида-Палас, известную площадку для мероприятий, чтобы выразить свою поддержку после вынесенного Ле Пен приговора по делу о растрате средств Европарламента.

На мероприятии были размещены плакаты с лозунгом «Поддержим Марин, спасем демократию», который отсылает к запрету для Ле Пен участвовать в выборах. Глава местного подразделения «Нацобъединения» Франк Аллизио пояснил, что акция была спонтанной, что объясняет полупустой зал.

Суд Парижа в понедельник признал Ле Пен виновной в создании «централизованной системы» отмывания денег Европарламента и запретил ей избираться в органы госвласти. Приговор включает пять лет запрета на участие в выборах, два года домашнего ареста с электронным браслетом и штраф в 100 тыс/ евро. Партия также должна выплатить 1 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Республиканского национального объединения Франции Жордан Барделла анонсировал проведение митингов и раздачу листовок в ответ на судебное решение против Марин Ле Пен, которое он считает нарушением демократических норм.

Президент США Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, назвав его политическим преследованием и охотой на ведьм, и призвал освободить ее.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция стала полигоном для новых репрессий в Европе.