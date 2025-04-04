Пока вы не уснули: ответный удар КНР в торговой войне с США и заявление Трампа после визита Дмитриева

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Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

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В ответ на действия США Китай вводит ответные пошлины в размере 34% на весь спектр товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в отношении целого ряда стран. Он объяснил эти меры годами «несправедливой торговой практики». Американский лидер подписал соответствующий указ, в нем говорится, что базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнутся с повышенными пошлинами.

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Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти ведут активные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в том числе и с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. Видеозапись его заявления публикует РБК.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что в ходе своего визита в Вашингтон встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами.

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Канада пригрозила России

Россия должна столкнуться с последствиями в случае, если Москва якобы «откажется» от прекращения огня на Украине. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Reuters.

3 апреля агентство Bloomberg писало, что Россия «делает ставку» на приемлемое для Москвы мирное соглашение по Украине. РФ считает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в процессе урегулирования украинского конфликта.

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Бербок сделала жесткое заявление о Путине и решении конфликта на Украине

© DPA/TACC

Президент России Владимир Путин «тянет время», выдвигая новые требования в рамках продолжающегося процесса урегулирования на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

4 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако его советники настоятельно рекомендуют отказаться от звонка, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине. Несмотря на эти рекомендации, Трамп уверен, что оба президента готовы к урегулированию конфликта, и может принять решение о звонке в любое время.

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В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

Россия выступает за политико-дипломатическое решение проблемы ядерной программы Ирана и не приемлет военные инструменты.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико — дипломатическим средствами, исключительно», — отметил представитель Кремля.

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Рубио сделал неожиданное заявление о возобновлении полетов между РФ и США

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что «ничего не слышал» о возможности возобновления полетов между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами. По итогам визита в США Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня.

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Опубликовано предсказание Ванги о судьбе Одессы

Известная ясновидящая Ванга предсказывала события, которые будут разворачиваться на Украине и в России. В частности, она говорили и о судьбе Одессы.

«Итог противостояния двух держав провидица предсказала давно. Она говорила, что Украина станет частью России, а значит, и Одесская область войдет в состав РФ», – сообщает New York Post.

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Премьер Дании жестко ответила на заявления Трампа о Гренландии

США не смогут присоединить Гренландию. Об этом в ходе визита на остров заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова приводит издание Politico.

«Вы не можете аннексировать чужую страну, даже если вы обосновываете это соображениями международной безопасности», — подчеркнула она.

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В России выявлен еще один случай «крестопада»

В России выявлен еще один случай «крестопада». На это обратил внимание военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист показал логотип Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). На нем схематично изображена церковь с шестью куполами — их венчают точки вместо крестов.

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Появились новые детали о крушении батискафа с россиянами в Египте

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Техническая комиссия, назначенная прокуратурой Египта, завершила подготовку отчета о причинах и обстоятельствах крушения батискафа с россиянами, сообщает издание Al Masry Al Youm. Первоначальное обследование показало, что прямого столкновения с каким-либо объектом не было.

Al Masry Al Youm побеседовала с капитаном затонувшего батискафа. По его словам, на пути от берега до морской платформы батискафом управляли несколько водолазов в связи с отсутствием запасного капитана. Он отметил, что это было зафиксировано камерами. Также капитан предположил, что системы батискафа были неисправны перед отправлением в рейс.

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