В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

Елена Прошина

Конгрессмены в США будут оказывать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы добиться введения еще больших санкций против России. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox, передает агентство «Прайм».

В США рассказали о давлении на Трампа из-за России
© ТАСС

 

Госсекретарь отметил, что сейчас члены американского конгресса постепенно вносят на рассмотрение законопроекты, которые направлены на усиление рестрикций в отношении российской стороны.

 

«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — отметил Рубио.

 

Ранее спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не просит США о снятии санкций. По его словам, «уровень роста ВВП в прошлом году составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%».

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