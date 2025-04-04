В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

Конгрессмены в США будут оказывать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы добиться введения еще больших санкций против России. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox, передает агентство «Прайм».

Госсекретарь отметил, что сейчас члены американского конгресса постепенно вносят на рассмотрение законопроекты, которые направлены на усиление рестрикций в отношении российской стороны.

«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — отметил Рубио.

Ранее спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не просит США о снятии санкций. По его словам, «уровень роста ВВП в прошлом году составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%».