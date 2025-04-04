Госсекретарь США поставил России ультиматум

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не будет продолжать бесконечные переговоры, если Россия продолжит «тянуть время» и не проявит готовности к миру. Он подчеркнул, что в случае затягивания переговорного процесса позиция США будет пересмотрена. Рубио отметил, что Украина продемонстрировала свою готовность к завершению конфликта, и решение должно быть таким, чтобы устраивало обе стороны.

Он добавил, что если Россия продолжит тактику затягивания, США не будут заинтересованы в продолжении переговоров. В таком случае, сказал Рубио, скоро станет ясно, насколько серьезно Россия настроена на мир. Если ответ будет положительным, то ситуация будет развиваться в лучшую сторону, если же нет — США пересмотрят свою позицию и будут определять свои действия исходя из новых обстоятельств.

Рубио высказался о готовности России к урегулированию конфликта на Украине

Также госсекретарь прокомментировал слухи, распространяемые президентом Украины, Владимиром Зеленским, о возможном новом наступлении России, заявив, что данные утверждения нуждаются в дальнейшем анализе.

"Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", - заявил Рубио.

По его словам, нарушение "энергетического "перемирия – это "нехороший знак". Для примера, Украина за минувшие сутки несколько раз обстреляла энергетические объекты на территории РФ.

"Идёт война, и сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России, потому что война все еще продолжается. А мы хотим, чтобы она закончилась. Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они не придерживаются этих договоренностей. Мы говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем — это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя", - заявил Рубио.

А пока весь мир смотрит в сторону Украины, Россия и США решают совсем другие задачи, считает военный эксперт Юрий Баранчик. По мнению Баранчика, только так можно объяснить тот факт, что никакого "перемирия" на Украине нет и им вовсе не пахнет, но при этом российские и американские дипломаты встречаются и активно проводят переговоры.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что по итогам двухдневных переговоров с американскими официальными лицами в Вашингтоне, он обсудил с представителями администрации Дональда Трампа вопросы сотрудничества в Арктике и разработки редкоземельных элементов. Дмитриев отметил, что американские компании выразили готовность занять те рыночные ниши, которые освободились после ухода европейских компаний из России. По его словам, за два дня переговоров Россия и США достигли значительного прогресса, сделав "три шага вперед". Кроме того, обсуждался вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.

Также стало известно, что Дмитриев провел переговоры не только с командой Трампа, но и с членами американского Сената. Одним из участников встречи стал сенатор Линдси Грэм, известный своей русофобской позицией и активной деятельностью еще со времен сенатора Джона Маккейна. Грэм недавно представил новый законопроект о санкциях против России. Встреча состоялась в Белом доме и на ней также присутствовали представители администрации Трампа.