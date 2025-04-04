Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пересмотреть военное присутствие американцев в Европе ради прекращения конфликта на Украине, пишет британский журнал Unherd.

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«Трамп и его ближайшие доверенные лица в сфере национальной безопасности, похоже, более открыты, чем предыдущие администрации, для того, чтобы серьезно воспринимать проблемы безопасности России», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что у Трампа получится быстро урегулировать конфликт на Украине, только если он будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным коренные причины его начала, в том числе обеспокоенность Москвы по поводу расширения Североатлантического альянса на Восток и приближения американских войск к границам Российской Федерации.

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При этом, как пояснил обозреватель издания, США не имеют никаких рычагов влияния на Россию, не могут позволить себе поставлять больше оружия Украине и не обладают необходимым объемом ресурсов для продолжения противостояния. Таким образом, уменьшение своей роли в Европе может стать для Белого дома лучшим вариантом для урегулирования ситуации, отмечается в материале.

В Кремле неоднократно говорили о том, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы российская сторона отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе.