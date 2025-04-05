Генсек НАТО высказался об участии Зеленского в саммите в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока не имеет программы предстоящего саммита в Гааге и поэтому не может подтвердить участие в нем украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Североатлантическом альянсе еще не определились, приглашать ли Зеленского на мероприятие в Нидерландах.

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«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — высказался он.

Предполагается, что будущий саммит НАТО станет поворотным пунктом в отношениях с Россией с момента их «заморозки» после начала конфликта на Украине.