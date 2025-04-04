Рубио сделал неожиданное заявление о возобновлении полетов между РФ и США

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что «ничего не слышал» о возможности возобновления полетов между Россией и США. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами. По итогам визита в США Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня.

Дмитриев рассказал, что посольство России и МИД РФ работают с США над большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. Он сообщил, что «фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения».

«Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения... Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями», - так это прокомментировал Рубио.

Ранее Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы. По словам главы РФПИ, Россия и США «за последние два дня сделали три шага вперед», но потребуется еще ряд встреч, чтобы разрешить все разногласия.