На западе Украины заметили «единорога»

В природном парке на западе Украины обнаружили «единорога». Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

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По информации местных СМИ, в действительности это не мифический зверь, а самец косули с редкой мутацией. Вместо двух рогов у него всего один, который растет непосредственно из макушки.

Ранее биологи из Испании выяснили, что живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные показывают не только устойчивость к радиации, но и признаки ускоренной эволюции. Например, у лягушек оттуда нашли необычный черный окрас: он объясняется высоким содержанием меланина — пигмента, который может частично защищать организм от воздействия радиации. Птицы тоже смогли адаптироваться к радиации: в их организме обнаружен повышенный уровень антиоксидантов, которые помогают защитить от повреждений клеток.