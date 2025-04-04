Рубио высказался о готовности России к урегулированию конфликта на Украине

США поймут через недели, а не месяцы, насколько серьезно настроена Россия на мирное урегулирование на Украине и будут действовать, исходя из этого понимания. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил американский госсекретарь Марко Рубио, слова которого приводит телеканал C-SPAN.

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«Мы вскоре поймем, в течение недель, не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет (…) Мы хотим знать, хотят ли они этого, и если да, то есть способ, и мы готовы помочь. Если нет, то хорошо знать заранее, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать нашу политику», - пояснил Рубио.

Он также отметил, что сейчас все заинтересованные стороны находятся ближе к миру просто потому, что общаются, но пока на руках нет соглашения, которое положит конец конфликту.

«Речь идет о действиях. Если вы заинтересованы в мире, вы выдвигаете условия, на которых готовы прекратить войну, и это должны быть разумные условия. Если вы не заинтересованы в мире, то вы тянете это, придумываете оправдания. Мы не собираемся попадать в эту ловушку», - заявил он.

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Напомним, что на этой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, встретился с чиновниками Белого дома и сенаторами-республиканцами. По итогам визита Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня. Он также заметил, что администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы.