В Грузии могут запретить ЛГБТ*-марши

Законодательное предложение о запрете маршей ЛГБТ* и соответствующей цветной символики поступило в парламент Грузии. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, что 17 сентября 2024 года в Грузии был принят закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Он был внесен на рассмотрение парламента правящей партией «Грузинская мечта». Документ, среди прочего, запрещает пропаганду ЛГБТ*, однополые браки, усыновление детей однополыми парами и смену пола.

По словам Папуашвили, граждане страны также выступили с инициативой о запрете маршей ЛГБТ* и соответствующей символики.

«Есть законодательное предложение о запрете ЛГБТ* маршей и соответствующих цветных предметов, которое будет передано комитету по правам человека», - пояснил он.

Ранее в ЕС раскритиковали Грузию за принятие закона против ЛГБТ*- пропаганды. По мнению Брюсселя, документ подрывает «основные права грузинского народа и несет риск дискриминации части населения».

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.