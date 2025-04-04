Премьер Дании жестко ответила на заявления Трампа о Гренландии

США не смогут присоединить Гренландию. Об этом в ходе визита на остров заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова приводит издание Politico.

«Вы не можете аннексировать чужую страну, даже если вы обосновываете это соображениями международной безопасности», — подчеркнула она.

Фредериксен также выразила надежду, что длившееся десятилетиями партнерство Дании и США, двух стран-членов НАТО, продолжится и в дальнейшем. Однако, по ее словам, стабильность альянса из-за риторики президента США Дональда Трампа сильно пошатнулась.

В Дании заявили, что объяснили Рубио позицию по Гренландии

Ранее Трамп заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что «США ее не получат».