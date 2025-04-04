Американцы начали красить на Пасху картофель

В 2025 году яйца в США стоят настолько дорого, что некоторые американцы решили красить на Пасху картофелины и луковицы. Об этом рассказала газета The New York Times.

NYT отмечает, что в условиях высоких цен и дефицита яиц американцам приходится проявлять креативность в отношении пасхальных традиций, связанных с яйцами.

К примеру, фуд-блогер Лекси Харрисон решила сделать пасхальные яйца из арахисового масла и шоколадных яиц. Она смешивает арахисовое масло, миндальную муку и кленовый сироп и формирует из полученной смеси яйца, которые затем окунает в растопленный белый шоколад, подкрашенный синим порошком из спирулины и чаем матча.

«Более половины раз, когда я была в магазине в прошлом месяце, там не было яиц», - так Харрисон объяснила свое решение не использовать настоящие яйца на Пасху.

Некоторые американцы решили сэкономить на яйцах и покрасить с помощью пищевых красителей картофелины и луковицы. Другие покупают пластиковые яйца. Но для многих окрашивание яиц на Пасху не подлежит обсуждению, подчеркивает NYT. Опрос девяти тысяч американцев показал, что 90 процентов потребителей, которые празднуют Пасху и обычно красят яйца, планируют сделать это и в 2025 году, несмотря на возросшие расходы.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп решил не менять многолетнюю традицию пасхального катания яиц на лужайке Белого дома, несмотря на дефицит этого продукта в стране. Традиция катания яиц на Пасху, известная как Egg Roll, существует с 1878 года. Это ежегодное семейное празднование организует администрация президента США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции. Яйца, как правило, окрашивают в яркие цвета.

В январе многие американские фермы потеряли тысячи кур из-за птичьего гриппа, из-за этого они не смогут предоставить яйца для Egg Roll. Средняя стоимость дюжины крупных белых яиц в США сейчас составляет три доллара (чуть более 250 рублей). Пятого марта цены достигли исторического максимума в 8,64 доллара (около 730 рублей).