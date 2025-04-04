Жители острова в штате Аляска начали учить русский язык

Британский журнал Economist ссылаясь на репортера, побывавшего на острове Крузенштерн в штате Аляска (США), пишет, что там "царит паранойя", а часть жителей учит русский язык на случай "захвата" РФ.

"Некоторые жители острова... учат русский язык, - пишет журналист. - На случай, если «когда-либо Россия попытается его взять»".

А другая часть жителей острова относится к «общению на русском с паранойей». Так, автора статьи отругали за то, что он попытался послушать русскую музыку по радио.

Аляска захотела войти в состав России

В публикации также говорится, что у жителей острова есть родственники в России, с которыми они поддерживают связь через соцсети. Отмечается, что после 2022 года аляскинцы не могут посещать российский остров, а россияне «не могут попасть к ним».