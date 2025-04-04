Рютте заявил о долгосрочной угрозе для НАТО со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия сохранит статус долгосрочной угрозы для альянса, даже после завершения конфликта в Украине.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет сомнений, что Россия является главной угрозой для НАТО и останется такой угрозой в долгосрочной перспективе, даже если конфликт на Украине завершится», — подчеркнул он.

До этого Рютте заявил, что США подтвердили свою приверженность альянсу, в то время как остальные страны альянса пообещали увеличить свои военные расходы. Генсек организации также опроверг слухи о возможном выводе американских войск, подчеркнув неизменность американской поддержки. Кроме того, он признал интерес Вашингтона к укреплению присутствия в других регионах мира, в том числе в Индо-Тихоокеанском бассейне.

Накануне Рютте охарактеризовал конфликт на Украине как глобальный, указав на поддержку России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.