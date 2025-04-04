В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

Введение пошлин администрацией президента США Дональда Трампа может снизить выделение помощи Украине странами Европы.

Такое предположение высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Пошлины сократят экспорт в США, производство упадет, налогов станет меньше. Если Mercedes потеряет рынок США, бюджет Германии недополучит средства, а первыми обрежут помощь Украине», — написал нардеп.

По его словам, Германия может полностью отказаться от идеи поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, чтобы снизить пошлины до 10 процентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время мировую экономику лихорадит, чему во многом поспособствовали введенные Трампом импортные пошлины.