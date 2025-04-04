На Украине заявили, что Зеленский боится ВСУ

Владимир Зеленский совершает визиты в приграничные районы, так как боится собственной армии. Как сообщает aif.ru, об этом заявил экс-депутат Верховной рады, эксперт организации «Другая Украина» Владимир Олейник.

Сообщалось, что 3 апреля Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области. Там он пообщался с военнослужащими.

По оценке Олейника, в первую очередь украинский политик пытается показать свою близость к армии. При этом он и боится их: экс-депутат напомнил, что сторонников принудительной мобилизации уже убивали вернувшиеся с фронта солдаты, а в будущем их вернутся тысячи.

«Зеленский пытается показать, что он единственный, кого поддерживает ВСУ, и его визиты к военным, скорее всего, — часть будущей избирательной кампании. Но это ему не поможет. Армия очень настроена агрессивно против него», — заявил Олейник.

Олейник добавил, что агрессивный настрой украинских войск в отношении Зеленского объясним тем, что на передовой не было достигнуто каких-либо целей, которые политик ставил как главнокомандующий. Вторжение в Курскую область провалилась, а командование регулярно направляет солдат в бессмысленные мясные штурмы.