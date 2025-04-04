Одна страна Запада усомнилась в целесообразности союза с США

Отношение президента США Дональда Трампа к союзникам заставило Австралию усомниться в целесообразности укрепления оборонного союза с Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, австралийцы «с ужасом» наблюдают, как Вашингтон угрожает своим другим давним союзникам высокими тарифами и подвергает сомнению обязательства США перед НАТО.

«Может ли Австралия рассчитывать на то, что Соединенные Штаты придут ей на помощь в трудную минуту, и может ли Австралия продолжать оказывать военную поддержку своему американскому союзнику, если она принципиально не согласна с его взглядом на мир?» — говорится в материале.

По словам бывшего посла Австралии в США Джона Маккарти, Канберре действительно нужно пересмотреть свое представление о Соединенных Штатах как о стране.

Ранее стало известно, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкой отметки за весь второй срок. На данный момент уровень поддержки главы государства составляет 43 процента.