На Западе раскрыли интимные тайны Макрона

Новая книга французского журналиста Le Parisien Оливье Бомона называется «Трагедия Елисейского дворца». Фрагменты уже тиражируются зарубежной прессой, и они оказались максимально странными… Спойлер: в этом материале много одеколона.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается всегда строить из себя эдакого французского мачо, но получается это зачастую весьма неуклюже. Оказалось, что впечатление, которое он производит (маленький Наполеончик с горой комплексов), не так уж обманчиво.

Согласно новой сенсационной книге, Эммануэль Макрон пользуется «огромным количеством» одеколона, а также у него есть целая коробка «уродливых» солнцезащитных очков, которые он использует… Нет-нет, не для того, чтобы обезопасить глаза. А чтобы издеваться над своими помощниками.

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В одном из отрывков рассказывается, как французский президент, странно демонстрируя собственную значимость, распыляет на себя так много духов Dior Eau Savage, что его сотрудники чувствуют макроновский флер еще до того, как он входит в комнату. В одном российском детском мультсериале была серия про «мою прелесть», когда персонаж для привлечения внимания выливал на себя кучу «парфюма», но от него только шарахались. Вот, судя по всему, Макрон такой же.

Оливье Бомон в книге уточняет, что Макрон пользуется одеколоном стоимостью примерно 123 евро «в любое время дня» и всегда держит флакончик под рукой.

В книге говорится: «Менее привычные посетители могут оказаться в шоке от цветочного и мускусного аромата, столь же изысканного, сколь и сильного. Это признак одного: того, что в здании находится президент».

Далее подмечается: «Подобно тому, как Людовик XIV сделал свои духи атрибутом власти, когда он расхаживал по галереям Версаля, Эммануэль Макрон использует свои духи как элемент своей власти в Елисейском дворце».

Sauvage – самый продаваемый аромат в мире, его имя связано с Джонни Деппом, который является лицом фирмы с 2015 года.

Dior является частью империи LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно. Он самый богатый человек во Франции и Европе и считается приближённым к президенту Макрону. Жена Макрона, Брижит, носит одежду Louis Vuitton.

В книге отмечается, что Брижит опрыскивает себя духами мужа, «чтобы чувствовать, что ее мужчина где-то неподалёку».

Другой источник книги утверждает, что у Макрона была коробка с солнцезащитными очками, «каждая пара уродливее предыдущей». Кстати, он иногда выдаёт очки из коллекции гостям дворца, если те забывают свои. Это рассматривается приближёнными к французскому президенту как способ утверждения своего господства.

В другом отрывке выясняется, что Макрон также настаивает на том, чтобы у его помощников была коробка с солнцезащитными очками. У самого Макрона есть чемодан, «содержащий около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных, некоторые с кривыми дужками, другие с красной оправой, «даже немного нелепые», из которых нужно выбрать одни, «чтобы вам разрешили остаться».

В книге приводятся слова одного министра, который считает, что это одна из попыток Макрона проявить свою силу: «Очевидно, это не для того, чтобы мы выглядели хорошо. Я даже думаю, не получает ли он в глубине души удовольствие от того, что видит нас в этих вещах. Мы выглядим такими глупыми».

В прошлом году личный фотограф Эммануэля Макрона Созин де ла Муассоньер произвела настоящий фурор во Франции, опубликовав две фотографии, на которых французский президент избивает боксёрскую грушу.

Выяснилось, что эти «мужественные» кадры – один из примеров целого ряда постановочных фотосессий. Они в теории призваны создавать образ сильного, практичного государственного деятеля.