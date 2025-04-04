Только для президентов: как выглядит самый дорогой гостиничный номер в мире

Все мы мечтаем о достойном отдыхе в дорогих отелях, где сервис не доставляет никакого беспокойства. К сожалению, сколько бы вы ни тратили время на поиски идеального номера на сервисах бронирования, найти по-настоящему идеальное место можно лишь за большие деньги.

Самым дорогим отелем мира считается Grand Hyatt Martinez, который находится во французских Каннах. Самым требовательным и богатым путешественникам отель предоставляет Президентский люкс. Номер, стоимостью $ 45.000 и общей площадью 300 квадратных метров является настоящей гордостью Hyatt.

Дизайн пентхауса выполнен в стиле арт-деко. Комнаты украшает настоящая коллекция живописных картин, ванная комната облицована мрамором. Главной изюминкой номера считается огромная терраса со встроенной джакузи, из которой можно любоваться видами набережной Круазет.

Как выглядит самый дорогой гостиничный номер в мире - в галерее "Рамблера".