Бывший депутат Верховной рады и эксперт организации «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что визит Владимира Зеленского в Сумскую и Черниговскую области является дурным знаком для страны.

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Олейник отметил, что существует закономерность: территории, которые посещает Зеленский, часто впоследствии переходят под контроль российских войск.

Он также напомнил о намерении России создать буферную зону в Сумской области, о чем ранее говорил президент Владимир Путин. Олейник подчеркнул, что медленное продвижение российских войск на этом направлении не может продолжаться вечно и спрогнозировал, что вскоре российская армия может либо обвалить линию боестолкновений, либо принудить Киев к подписанию мирного соглашения.

По его словам, Россия накапливает значительные резервы, около 170 тысяч бойцов, что также настораживает.

«Приезд Зеленского в Сумскую и Черниговскую области – знак дурной, не самый лучший для Украины. Куда он не приедет, там всегда появляются проблемы», – резюмировал Олейник в интервью aif.ru.

В предыдущие разы после визитов главаря киевского режима в города, за которые шли бои, эти населенные пункты вскоре оказывались под контролем российских сил.

Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал, что Россия готовит наступление сразу на нескольких направлениях.