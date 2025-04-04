Третья страна ЕАЭС захотела сотрудничать с ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности расширить сотрудничество с Европейским союзом (ЕС).

© Lenta.ru

Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС», — заявил он в ходе саммита Центральная Азия — ЕС.

Токаев также объявил, что ЕС всегда был для Казахстана важным партнером в сферах экономики, науки и образования.

Казахстан является страной-членом Евразийского экономического союза с 2014 года. Он является государством основателем вместе с Россией и Белоруссией.

Ранее другой президент другой страны ЕАЭС — Киргизии — Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита Центральная Азия — ЕС и отметил динамичное развитие взаимоотношений Бишкека с ЕС.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о невозможности Армении участвовать одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и ЕС.