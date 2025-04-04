Эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, заявили, что члены американской делегации на переговорах с Россией не могут сравниться с российскими переговорщиками. Аналитики назвали членов делегации РФ «закаленными бывшими советскими чиновниками с десятилетиями опыта ведения переговоров и знанием Украины».

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. В состав российской делегации входили глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Во второй половине марта в Эр-Рияде прошли переговоры экспертных групп. Российскую группу возглавили советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В состав американской делегации вошли директор по политическому планированию Госдепа США Майкл Энтон, а также помощники Уолтца и спецпосланника президента США Кита Келлога.

Один из экспертов, с которым беседовала The Washington Post, отметил, что в составе американской команды нет опытных экспертов по России. Аналитик указал, что главный спецпредставитель президента США по России Уиткофф является застройщиком и другом Дональда Трампа.

«Для русских это очень легкая команда, и они определенно обходят своих американских коллег. На данный момент, я думаю, они весьма успешны», - заявил эксперт.

Он указал, что Россия убедила Трампа начать работу над улучшением отношений двух стран параллельно мирным переговорам, а не делать это «наградой» за прогресс в урегулировании. Эксперт назвал это «большой победой российской дипломатии».

Трамп сделал заявление после визита Дмитриева в США

Хотя на прошлых выходных Трамп и выразил некоторое недовольство заявлениями из Москвы по Украине, администрация США продолжает предлагать Кремлю важные уступки, подчеркивает WP. На этой неделе Дмитриев был принят в Вашингтоне и стал самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с момента начала украинского кризиса в 2022 году. Ради этого визита с него были сняты санкции.

Администрация Трампа дважды заявляла о значительном прогрессе в мирных переговорах, включая частичное прекращение огня в энергетической инфраструктуре и в Черном море, но все стороны представили совершенно разные интерпретации достигнутых договоренностей, подчеркнула WP.