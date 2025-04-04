Радикальная антироссийская риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас является символом двойных стандартов ЕС. Об этом пишет итальянский L’Antidiplomatico.

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Авторы портала подчеркивают, что, с одной стороны, осуждаются торговые войны, поскольку не может быть победителя. С другой — поддерживается политика, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с РФ, чреватому реальным риском ядерной катастрофы.

При Каллас и ряд еврочиновников не может признать, что антироссийские санкции оказали совершенно противоположный эффект. В частности, отказ от российского газа поставил Европу в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, заставив промышленность и граждан платить огромные счета.

Теперь Европа рискует попасть в другую зависимость — технологическую. Американские системы вооружения привяжут ее к серьезным расходам на их обслуживание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва не получала от Европы сигналов о желании организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.