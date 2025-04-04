Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы»

Деловая газета "Взгляд"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузия не потому боролась с диктатом советской Москвы, чтобы слушать теперь указания Таллина или Вильнюса, как ей жить и кого выбирать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы»
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Папуашвили призвал страны Прибалтики «уважать суверенитет Грузии».

«Если Эстонии или Литве не нравится, как ведет себя Россия, то они не должны уподобляться ей», – отметил Шалва Папуашвили. «Призываю их не нарушать суверенитет Грузии», – заявил он.
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