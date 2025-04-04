Обзор иноСМИ: «предупреждение об Армагеддоне» и подготовка Германии к войне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Россия неожиданно расширяет производство Су-35»

После поставки первой в 2025 году партии истребителей Су-35 глава государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил о планах по ускорению производства самолетов. Как пишет Military Watch Magazine, это заявление стало неожиданностью для авиационных аналитиков: расширение производства ударного истребителя Су-34 и истребителя пятого поколения Су-57 было подтверждено ранее, но считалось, что производство Су-35 будет прекращено в начале 2030-х годов.

Как отмечает издание, дальность полета и грузоподъемность Су-35 уступают Су-34, который можно произвести менее чем за две трети от стоимости Су-35. В то же время характеристики Су-35 уступают показателям Су-57 - будь то подавление ПВО, воздушный бой или другие задачи. Решение нарастить производство Су-35, вероятно, было мотивировано двумя основными факторами, подчеркивает Military Watch Magazine. Первый - это расширение российского истребительного парка в период высоких расходов на оборону и высокой напряженности в отношениях с членами НАТО. Кроме того, Минобороны России, по-видимому, удовлетворено эффективностью Су-35 на украинском театре военных действий. Су-35 не только не понесли потерь в воздушных боях, но и пополнили свой список триумфов победами над многими самолетами ВСУ. В то же время истребителями Су-35 активно интересуются другие страны, включая Алжир и Иран.

«Россия предупреждает об Армагеддоне»

Пока президент США Дональд Трамп и Израиль готовятся к ударам по Ирану, Россия предупреждает, что бомбардировки иранских ядерных объектов спровоцируют «необратимую катастрофу», пишет британский таблоид The Sun. «Зловещее пророчество» прозвучало после того, как США и Израиль начали новую серию авиаударов по проиранским целям на Ближнем Востоке, пытаясь заставить Иран заключить ядерную сделку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что применение военной силы в контексте урегулирования является незаконным и неприемлемым.

Захарова подчеркнула, что бомбардировки ядерной инфраструктуры Ирана «неизбежно приведут к необратимой глобальной катастрофе». В правительстве Франции также предупредили, что война между США и Ираном будет «неизбежна», если страны в срочном порядке не достигнут ядерной сделки. По версии The Sun, Россия встанет на защиту Ирана «со всем оружием наготове» в случае прямого удара по ее союзнику. Газета напомнила, что недавно Москва и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, хотя и не взяли на себя никаких официальных обязательств защищать друг друга. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прямое нападение на Иран может спровоцировать масштабную и кровопролитную войну на Ближнем Востоке.

«Италия снижает поддержку Украины»

Масштабные планы перевооружения Европы и роль ЕС в украинском кризисе превращаются в «настоящую политическую головную боль» для премьера Италии Джорджии Мелони, которая изо всех сил пытается удержать единство своего правого коалиционного правительства, пишет Politico. Будучи лидером третьей по величине экономики ЕС, убежденный трансатлантик Мелони явно не верит в восторженную риторику Франции и Германии о создании общеевропейских сил на замену американским войскам.

Как отмечает Politico, напряжение становится все более заметно в меняющейся риторике Мелони в последние недели. Она преуменьшила свою прежнюю уверенность в успехе Украины и выразила серьезные сомнения относительно планов ЕС по перевооружению. По мнению Стефано Стефанини, бывшего итальянского дипломата и посла НАТО, если Мелони окажется в точке, когда ей придется выбирать между поддержкой и не поддержкой Украины, она выберет поддержку. Однако премьер Италии постарается избегать такого выбора «так долго, как сможет».

«Германия оставляет историю в прошлом и готовится к войне»

Вооруженные силы Германии, Бундесвер, недавно получили добро на масштабное увеличение инвестиций после того, как парламент проголосовал за освобождение расходов на оборону от строгого «долгового тормоза», пишет BBC News. Главный генерал страны Карстен Брейер объяснил возросшие военные траты «российской угрозой». Брейер предупреждает, что НАТО следует быть готовым к возможному нападению уже через четыре года. По версии BBC News, украинский кризис «кардинально меняет мышление Германии».

На протяжении десятилетий немцев воспитывали в духе неприятия военной мощи, и они остро осознавали прошлую роль Германии как агрессора в Европе. Хотя с момента окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, идея о том, что немцы должны держаться подальше от конфликтов, прочно сидит в ДНК многих людей. Некоторые по-прежнему с опаской относятся ко всему, что может быть расценено как милитаризм, но многие меняют свое мнение в отношении всего военного. Однако неизвестно, готовы ли граждане Германии служить в армии, подчеркивает BBC News. Брейер считает, что Германии нужны дополнительные сто тысяч солдат, чтобы адекватно защищать себя и восточный фланг НАТО. Набрать такое количество новых военных не получится «без той или иной модели призыва», предупредил генерал.

«Москва больше не потерпит провокаций со стороны Киева»

Президент России Владимир Путин не обратил внимания на призывы американских властей по Украине и принял находившегося в Москве с визитом главу МИД Китая Китая Ван И, пишет автор китайского блога Tencent. Он подчеркнул, что затем Путин подписал указ о весеннем призыве, предусматривающий набор на срочную службу 160 тысяч солдат.

Этот призыв станет самым масштабным в России за последние 14 лет, отметил автор статьи. Он назвал это «мощным сигналом, посланным Путиным внешнему миру». Хотя солдаты-срочники не участвуют в боевых действиях, они все равно могут стать сдерживающим фактором для Польши и стран Балтии, находящихся в «антироссийском авангарде». По мнению автора статьи, Москва больше не потерпит провокаций со стороны Киева и его союзников. В то же время Европа не только испытывает нехватку живой силы и оружия - ей пока даже не удается согласовать планы по перевооружению, поскольку среди европейских стран нет единства.