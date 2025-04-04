Трамп уволил прекратившего атаки против России генерала

Президент США Дональд Трамп уволил главу киберкомандования и по совместительству руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тима Хо, который ранее по указу американского лидера прекратил наступательные операции в киберпространстве против России.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам источников, Хо, который является соруководителем Киберкомандования США, боевого командования вооруженных сил по наступательным кибератакам, получил от Белого дома уведомление о том, что его услуги больше не требуются, добавив, что его гражданский заместитель в АНБ Венди Нобл также была отстранена от должности, хотя ее перевели на другую работу в Пентагон», — отмечается в материале издания.

При этом причины такого решения на данный момент времени не разглашаются и остаются предметом предположений.

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28 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России в данной сфере. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации. При этом приказ не распространялся на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо, и его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.