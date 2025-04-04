В США признали невозможность расколоть союз России и Китая

Соединенные Штаты не смогут расколоть стратегический союз России и Китая.

С таким заявлением в статье для журнала The Foreign Affairs выступили экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос.

«Аналогия с холодной войной 1970-х годов ошибочна. Тогда Вашингтон осознал и использовал, а не создал, глубокий китайско-советский раскол для улучшения отношений с Пекином. Сегодня такого раскола не только не существует, но Пекин и Москва теперь являются настоящими стратегическими партнерами», — пишут авторы материала.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на своего российского коллегу Владимира Путина.