Орбан раскрыл, кого ненавидят власти Западной Европы

США продолжают переговоры с Россией и разрабатывают мирный план украинского урегулирования, но Западная Европа ненавидит президента Дональда Трампа и подготовила долгосрочный план войны на Украине.

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Западноевропейцы разработали военный план. Они готовятся к тому, что Европа будет много тратить на содержание украинской армии и вести большую войну в долгосрочной перспективе", - сказал глава правительства.

Он считает, что лидеры стран Западной Европы "ненавидят Трампа и не были бы огорчены, если бы его усилия потерпели неудачу". Однако президент США "уже сумел добиться потрясающих успехов", утверждал Орбан.

"В результате его действий эта война [на Украине] не распространится дальше в нашем направлении, на Западную Европу", - пояснил премьер.

По его мнению, в такой ситуации будет лучше всего, если европейцы "не станут мешать, а окажут ему поддержку".

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Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия поддерживает переговоры США и России и рассчитывает на их успех, который будет важен не только для урегулирования конфликта на Украине, но и для укрепления безопасности во всем мире.