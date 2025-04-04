Опубликовано предсказание Ванги о судьбе Одессы

Известная ясновидящая Ванга предсказывала события, которые будут разворачиваться на Украине и в России. В частности, она говорили и о судьбе Одессы.

«Итог противостояния двух держав провидица предсказала давно. Она говорила, что Украина станет частью России, а значит, и Одесская область войдет в состав РФ», – сообщает New York Post.

При этом многие эксперты стараются выяснить, когда это произойдет, но точной даты в ее прогнозах нет. Есть лишь небольшая зацепка. Аналитики отмечают, что Ванга говорила о некоем «восьмом», который придет и все наладит. Скорее всего, речь шла о восьмом президенте Украины, который сменит Владимира Зеленского.

В Британии обратили внимание на пророчество Ванги о РФ на 2025 год

Напомним, опубликовано предсказание Ванги на 2025 год. Мир ждут катаклизмы, а Европу – войны.